Sport – L’Inter difende Lautaro: richieste alle stelle e rinnovo temporaneo per allontanare il Barcellona

Pressione mediatica asfissiante da parte del mondo blaugrana per un affare che, al momento, non accenna a sbloccarsi. Il Barcellona resta attivissimo per Lautaro Martinez anche se le questioni economiche della trattativa e quelle che circondano i catalani non sembrano alimentare grandi dosi di fiducia per Messi e compagni. Sport ha evidenziato, ulteriormente, la volontà del giocatore: secondo il quotidiano, il Toro avrebbe espresso la volontà di giocare al Camp Nou insieme alla Pulce, con l’Inter costretta a forzare la mano per incassare il più possibile dall’eventuale cessione.

L’argentino non si è espresso pubblicamente e la società nerazzurra è fiduciosa in vista della sua permanenza a Milano, ma il fiato sul collo da parte del Barcellona rischia di diventare insostenibile. E così, dalla Spagna raccontano delle due mosse interiste per fermare gli assalti blaugrana. La prima sarebbe appunto quella di non mollare la presa in termini di richieste cash per il giocatore, considerando anche la clausola da 111 milioni fissata dalla dirigenza. La seconda, ben più rischiosa per i catalani, parla di un rinnovo “temporaneo” per raffreddare la trattativa, rinviandola di fatto di un anno. Entrambe le strade minano i sogni di mercato del Barcellona che considera come prioritaria la pista che porta all’argentino, protagonista nel superare Neymar tra le gerarchie catalane. Lunga fase di stand-by tra Italia e Spagna, con Lautaro sempre in cima alla lista dei desideri di Setién.

