The Sun – Il Barcellona perde interesse in Aubameyang: assist all’Inter? Ma Lautaro…

Se pensavate che la telenovela riguardante un possibile ritorno di Neymar al Barcellona si fosse conclusa, vi sbagliavate; secondo il giornalista di ESPN Julien Laurens, infatti, il direttore sportivo del PSG Leonardo sarebbe disposto a far partire il brasiliano nel caso in cui dalla Catalogna arrivi un’offerta sostanziosa. Se l’affare Neymar non andasse in porto, il piano B porta a Lautaro Martinez: Pierre-Emerick Aubameyang, dunque, sarebbe finito fuori dai radar dei blaugrana.

L’ex attaccante del Borussia Dortmund, secondo il Sun, potrebbe finire nel miniro del club meneghino per rimpiazzare Lautaro Martinez; il nazionale del Gabon sarebbe interessato ad un ritorno in Italia, viste le difficoltà riguardanti il rinnovo contrattuale con i Gunners. Inoltre, l’Arsenal è ancora lontano da un piazzamento che le consenta di accedere in Champions League; nella Milano nerazzurra, invece, potrebbe tornare a competere in un palcoscenico continentale più ambizioso, perlomeno dalla prossima stagione.

In attesa di una ripartenza del calcio giocato, si lavora per la prossima stagione: è già tempo di calciomercato in casa Inter.

