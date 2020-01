The Sun – Il Chelsea dice no alla cessione di Giroud, la conferma nelle parole del vice di Lampard: “Non possiamo far partire certi giocatori”

Tra i diversi nomi accostati all’Inter c’è anche quello di Olivier Giroud. L’attaccante del Chelsea si trova al momento ai margini del progetto Blues e sarebbe contento di riabbracciare Antonio Conte. Il francese sarebbe un’ottima alternativa a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez per l’attacco.

Come rivela il The Sun però, il Chelsea avrebbe deciso di non lasciarlo partire nella finestra di mercato invernale. E la conferma arriverebbe proprio dall’assistant coach di Frank Lampard Jody Morris che avrebbe sottolineato l’importanza del francese all’interno della squadra. Intervistato su una possibile partenza, Morris ha risposto: “Gioca ancora per il Chelsea. Non possiamo far andare via certi giocatori se abbiamo la coperta corta in determinati ruoli. Oliver è un professionista top e non ci ha mai dato problemi di nessun tipo”.

