TMW – Alessandro Belluzzo: “La flat tax potrebbe favorire l’arrivo di Messi in Italia”

Se ne sta parlando tantissimo in queste ore, il padre di Lionel Messi trasferirà la propria residenza a Milano per ragioni fiscali. La notizia ha scatenato illazioni di mercato e le più sfrenate fantasie degli appassionati, immediatamente il nome della Pulga è stato accostato all’Inter. L’Italia vorrebbe tornare ad avere nel proprio campionato i più grandi giocatori del mondo e da questo punto di vista, l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus due stagioni fa, ha riportato la mappa della Serie A al centro del calcio internazionale, soprattutto grazie a nuove normative fiscali che hanno aperto la possibilità per il nostro paese di tornare ad ospitare i grandi campioni.

Dell’argomento ne ha parlato Alessandro Belluzzo, managing partner della Belluzzo International Partners e Presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, in una lunga intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com. Belluzzo ha affermato che: “Tra le agevolazioni che hanno permesso all’Italia di tornare al centro dello sport internazionale ci sono la flat tax o quella del rientro del capitale umano.”

Sulla flat tax: “Consente a chi non ha avuto una residenza in Italia negli ultimi 9 anni su 10, di prenderla ed opzionare per un’imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera per 100mila euro all’anno, per un massimo di 15 anni. Ad esempio Ronaldo e Messi hanno redditi derivanti non solo dallo stipendio del club ma soprattutto dalla propria immagine: a questi converrà applicare questa norma che consente una tassazione fissa da 100mila euro.”

Su Messi: “Se fossi in lui sceglierei la flat tax.” Concludendo, sul futuro della Serie A al centro del calcio mondiale: “Queste sono normative che riguardano vantaggi fiscali e patrimoniali nel massimo della trasparenza e della tranquillità. Facendo leva su queste norme, possiamo far diventare la Serie A un’alternativa importante in Europa.”

