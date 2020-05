TMW – C’è anche l’Inter su Gosens: l’Atalanta fissa il prezzo

Bottega cara l’Atalanta, sempre al centro del mercato con tanti gioielli che fanno gola ai top club italiani e europei. L’ultimo nome finito al centro di una possibile asta internazionale è quello dell’esterno tedesco Robins Gosens, classe ’94 arrivato a Bergamo nel 2017 dall’Olanda.

Dopo aver sfiorato lo Schalke 04 un anno fa, ora secondo Tuttomercatoweb fa gola in Premier League a Chelsea e Leicester, ma anche in Serie A dove Napoli e Inter sono segnalate ancora in corsa. Il nodo, come capita spesso quando si va a bussare alla porta di Percassi, è la valutazione del cartellino: nonostante la crisi globale, per Gosens al momento l’Atalanta chiede 25-30 milioni di euro. Tanti anche per i nerazzurri che infatti al momento sembrano guardare da un’altra parte.

