SportMediaset – L’Inter prepara l’affondo per Tonali: via libera da Zhang

Sandro Tonali è uno dei nomi più accostati all’Inter in questo periodo. Non c’è solo l’Inter, però, sul gioiellino del Brescia e Cellino, presidente del club, ha dato il via all’asta, affermando che ci sarà uno scontro tra nerazzurri e bianconeri. Uno scontro che il club di Zhang non vuole assolutamente perdere. Come riporta Sport Mediaset, dopo Barella e Sensi, il centrocampo di Antonio Conte può essere completato proprio con Tonali.

Steven Zhang si prepara a regalare ad Antonio Conte e dà il via libera per l’affondo a Sandro Tonali. L’operazione potrebbe essere da 40 milioni più bonus, ma Cellino ne vorrebbe 50. Tonali ha già espresso di gradire la corte di Antonio Conte perché potrebbe avere più spazio rispetto alla Juventus.

