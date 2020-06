CdS – Tonali, la nonna lo spinge verso l’Inter: Marotta ed Ausilio all’assalto

Un consiglio importante, di quelli che non passano inosservati. Soprattutto se, a pronunciarli, è la nonna. Sandro Tonali riflette sul suo futuro, tra la tentazione interista e le numerose voci di mercato che lo circondano, braccando uno dei talenti della nuova generazione azzurra. Dalle pagine del Corriere dello Sport però arriva un avvicinamento importante nei confronti dell’Inter dettato direttamente dalla nonna del giocatore.

Il quotidiano racconta infatti la storia di Gina Damiani, nonna di Sandro Tonali, che su Facebook pubblica numerosi ritagli di giornale che vedono il nipote protagonista. Un tifoso rossonero pochi giorni fa le ha chiesto di convincere il giocatore ad andare al Milan, ma la risposta della signora Damiani non si è fatta attendere. “Mi dispiace per te, ma io sono interista dalla nascita!!! Forza Sandro, forza Inter”. Un parere in più che si unisce ai discorsi di mercato intrapresi tra Marotta ed Ausilio per Tonali, entrambi pronti all’asta per il centrocampista del Brescia. Cellino non molla ma ha già registrato il gradimento nerazzurro del giocatore, aspettando di definire quello che sarà il suo futuro.



