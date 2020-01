Southampton-Tottenham, Eriksen assente: l’arrivo a Milano è imminente

L’accordo tra Inter e Tottenham per il trasferimento di Christian Eriksen è arrivato nella giornata di ieri e, i nerazzurri, attendono l’arrivo a Milano del centrocampista richiesto da Antonio Conte. Ennesima conferma del suo imminente arrivo è l’esclusioni dalla sfida contro il Southampton, valida per il Round 4 di FA Cup, che dovrà affrontare il Tottenham di José Mourinho, questo pomeriggio alle 16.00.

E’ l’ennesima conferma dell’ormai cambio di maglia del danese. La sua maglia non è presente negli spogliatoi, non è arrivato allo stadio con i compagni e non è nemmeno in panchina. Vista la scelta di non portarlo neanche in panchina, potrebbe essere presente a San Siro per la sfida contro il Cagliari di domani in attesa delle visite mediche e dell’ufficialità.

