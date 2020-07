Tra i due litiganti gode l’Inter. Barça e City rinunciano a Lautaro: ora il rinnovo

Una permanenza di Lautaro Martinez all’Inter sembra essere oggi la strada più percorribile da qui alla prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Barcellona e Manchester City non sembrano intenzionate ad affondare il colpo in questa finestra di mercato.

La dirigenza blaugrana ha fatto sapere infatti all’Inter che allo stato attuale non ci sono le condizioni per chiudere l’affare. Eventuali colpi di scena non sono da escludere, una piccola porta va sempre tenuta aperta. L’interesse del Manchester City invece non sembra aver la possibilità di concretizzarsi. Ora la dirigenza nerazzurra è pronta a blindare il Toro con un importante rinnovo di contratto.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<