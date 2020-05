TS – Chelsea, Emerson Palmieri sempre più lontano: Conte ora sfida la Juventus

Un affare da 15 milioni per una pedina ormai lontana dai piani del Chelsea. Inter e Juventus riflettono su Emerson Palmieri, in uscita dai Blues in vista del prossimo mercato estivo. Come raccontato infatti da Tuttosport, l’esterno non rientra tra le idee tattiche di Frank Lampard ed è tra i maggiori indiziati che lasceranno il club in estate. Il giocatore spera di riuscire a conquistare la fiducia di Roberto Mancini in ottica Nazionale: per questo uno sbarco in Italia potrebbe contribuire a ridargli visibilità e riflettori in ottica convocazioni.

Inter e Juventus seguono già dalla scorsa estate la pista che porta al giocatore, valutato al momento 15 milioni. Emerson Palmieri ha già convinto Antonio Conte nel corso della sua carriera ed il tecnico interista, nel rivoluzionare le fasce, sembrerebbe pronto a puntare su di lui in un duello che coinvolge anche il profilo di Marcos Alonso. Nei giorni scorsi lo stesso giocatore ha aperto ad un possibile ritorno in Italia ed anche il Chelsea sta cercando di monitorare il mercato in vista di una cessione che possa far respirare le casse del club. Di certo l’Inter non perde di vista il giocatore che, al momento, può liberarsi per una cifra in linea con le necessità interiste.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!