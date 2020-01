TS – Eriksen, dal costo alla maggiore competitività: tutti i motivi per affondare il colpo

Sono due i nomi principali presenti sul taccuino di Beppe Marotta per quanto riguarda il centrocampo. Il primo è quello di Arturo Vidal, il secondo è Christian Eriksen: la cifra che servirebbe è bene o male la stessa, circa 20 milioni, ma il cartellino del secondo è decisamente più elevato, e lo sconto è relativo solamente alla scadenza del cartellino del danese, che dalla prossima estate sarà libero di liberarsi a parametro zero. I nerazzurri hanno già un accordo per giugno, ma gli eventi potrebbero portare ad un’accelerazione ed un trasferimento immediato. Su Tuttosport sono elencati i motivi per cui varrebbe la pena affondare il colpo ed altri per cui sarebbe meglio evitare.

PERCHÈ SI – Prendendo subito il giocatore i nerazzurri accorcerebbero notevolmente il divario tecnico con la Juventus, puntando anche al ribasso sull’offerta per l’ingaggio da offrire al danese. In estate, invece, la concorrenza sarebbe folta, con i migliori club al mondo interessati: ciò renderebbe più difficile per l’Inter competere nella trattativa.

PERCHÈ NO – Secondo il quotidiano torinese Tuttosport non ci sarebbero veri motivi per non affondare il colpo, dato che il giocatore rappresenterebbe senza dubbio un colpo di primo piano. L’unica controindicazione sarebbe data dal pesante ingaggio del danese, che comunque al tecnico pare piacere meno di Vidal.

