TS – Inter, Gosens il preferito per la fascia: l’Atalanta punta Esposito, si tratta

Dopo il colpo Hakimi, l’Inter continua a monitorare i rinforzi in fascia, puntando lo sguardo sulla corsia mancina. Tuttosport traccia il bilancio della Beneamata in ottica rinforzi, avvicinando il profilo di Robin Gosens alle operazioni di mercato nerazzurre. L’esterno dell’Atalanta ha letteralmente stregato Conte, valutato tra i 25 ed i 30 milioni di euro dopo un acquisto da parte dei bergamaschi chiuso a poco più di 700 mila euro. Nell’affare potrebbe rientrare anche Sebastiano Esposito, che l’Inter preferirebbe cedere solo a titolo temporaneo. Marotta ed Ausilio riflettono sul ventaglio di nomi accostati alla corsia mancina interista che coinvolge, tra gli altri, anche i soliti noti del Chelsea.

Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, cercati con insistenza a gennaio dall’Inter, potrebbero tornare di moda a fine stagione così come Junior Firpo, l’esterno del Barcellona che rischia di rientrare nell’affare Lautaro Martinez. I tempi della trattativa però, che potrebbe slittare tra agosto e settembre, lasciano in ombra il nome del calciatore blaugrana così come quello di Kostic dell’Eintracht Francoforte, giudicato come troppo offensivo nonostante l’abitudine a rendersi protagonista nel 3-5-2. Diversi profili sotto la lente d’ingrandimento nerazzurra: il nome più quotato porta a Robin Gosens, aspettando novità più calde.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!