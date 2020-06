TS – Inter, in attesa di Cavani si guarda in casa Arsenal: due nomi per l’attacco nel mirino

L’Inter sta cercando di capire come muoversi sul mercato e non vuole farsi trovare impreparata. In particolare, è la questione attaccanti ad infiammare gli uffici nerazzurri, in cui ogni giorno si lavora per regalare ad Antonio Conte la rosa ideale per raggiungere obiettivi importanti. Il nome ormai già noto in cima alla lista del tecnico è quello di Edinson Cavani, che con la permanenza di Icardi a Parigi è un possibile partente a parametro zero. L’uruguaiano, però, vuole giocare la Champions League con il PSG e vuole attendere prima di decidere sul suo futuro.

Marotta, però, è impaziente e non vuole aspettare troppo tempo. Per questo, secondo quanto riportato da Tuttosport, si guarda a possibili alternative soprattutto in casa Arsenal. Gli attaccanti nel mirino dell’amministratore delegato nerazzurro sono quelli di Pierre-Emerick Aubameyang ed Alexandre Lacazette. Il primo non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2021, mentre il francese potrebbe aver voglia di una nuova esperienza, magari all’estero. Questi due centravanti sono i giocatori ideali da affiancare a Lukaku, che è la garanzia dell’attacco dell’Inter per la prossima stagione.

