TS – Inter, la carta Lazaro per il sì di Werner: Marotta lancia la volata, superata la Juventus

Un nome per ridisegnare il proprio reparto avanzato, sognando in grande tra obiettivi ed occasioni di mercato. Inter e Juventus danno vita ad un nuovo duello, quello per Timo Werner. Come evidenziato questa mattina da Tuttosport, nerazzurri e bianconeri studiano il grande colpo per l’attacco dando vita ad un nuovo Derby d’Italia, ancor più incerto rispetto alle traiettorie disegnate per Paul Pogba.

Il ds della Juventus Fabio Paratici ha scelto di accelerare nella corsa all’attaccante tedesco, considerando anche i tanti interrogativi che coinvolgono Gonzalo Higuain. Il nome di Werner però resta anche al centro dei pensieri interisti, con la dirigenza nerazzurra impegnata nel dare la caccia ad un possibile sostituto di Lautaro nel caso in cui il Barcellona dovesse fare davvero sul serio. L’Inter, dalla sua, ha la carta Lazaro che le permetterebbe di bruciare la Juventus nella corsa al tedesco, pronto a reinventarsi in un nuovo campionato dopo aver, di fatto, chiuso le porte al Bayern. “Lo stimolo di andare all’estero mi stuzzica più di un trasferimento all’interno della Bundesliga” ha detto Werner, tentato anche dal Liverpool ma con meno enfasi rispetto alle ultime settimane.

Inter e Juventus studiano la miglior strategia per il colpo dal Lipsia. Caldissimo il mercato delle regine della Serie A, in un testa a testa senza tempo né confini.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!