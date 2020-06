TS – Inter, per l’attacco Dzeko non tramonta mai: la Roma e Conte i fattori decisivi

Affare complicato, aspettando gli aggiornamenti legati alla situazione Lautaro. L’Inter lavora sodo in chiave mercato per consegnare ad Antonio Conte una rosa al top per l’assalto allo scudetto del prossimo anno. Tuttosport disegna il nuovo reparto avanzato interista, allontanando però il profilo di Edin Dzeko per l’attacco nerazzurro dopo il flirt della scorsa estate.

Il possibile arrivo del bosniaco, secondo il quotidiano, è condizionato dall’eventuale partenza di Lautaro o, nel dettaglio, dalla situazione legata al futuro di Sanchez, ancora intricato nel testa a testa con il Manchester United. Le chances di matrimonio con i nerazzurri per Dzeko però potrebbero surriscaldarsi soprattutto in ottica Roma, visto lo stipendio esoso percepito dal giocatore. Eccessivi i 7 milioni di euro fissati nel nuovo contratto del calciatore, rinnovato solo la scorsa estate. “Dzeko ha fatto anche una scelta di vita, ma il richiamo di Conte e una Roma ridimensionata negli obiettivi potrebbero fargli cambiare idea”, scrive Tuttosport, che sottolinea le difficoltà del club giallorosso in caso di mancata qualificazione in Champions League. Futuro tutto da scrivere per il bosniaco, ancora in orbita interista.

