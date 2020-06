TS – Inter, Tonali in pugno: a San Siro nuovo confronto con Cellino

Dopo il colpo Hakimi, l’Inter continua a macinare contatti e passi in avanti per consegnare alle mani di Antonio Conte una rosa di qualità per progettare l’assalto alla vittoria. In cima alla lista degli obiettivi interisti c’è il profilo di Sandro Tonali, per il quale il club di Zhang è già in pole position, aspettando le cifre giuste sulle quali disegnare il nuovo colpo estivo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato diffusi da Tuttosport, il club nerazzurro sente di avere in pugno il centrocampista e domani, nel match di San Siro, avrà l’occasione per incontrare il presidente del Brescia Massimo Cellino che, secondo il quotidiano, potrebbe accontentarsi di una cifra vicina ai 45 milioni di euro, in un affare ‘alla Barella’ che regalerà qualità e quantità all’Inter. Conte attende il nuovo colpo, pianificando l’assalto: Tonali in pugno per la Beneamata.

