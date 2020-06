TS – Junior Firpo in secondo piano per la fascia: il Barcellona rallenta, l’Inter vira altrove

Il nome di Junior Firpo per la corsia mancina dell’Inter, al momento, non rappresenta più una priorità per la dirigenza interista. Questa l’idea che filtra in base agli ultimi dettagli rivelati da Tuttosport in merito alle operazioni di mercato della Beneamata, impegnata nel tracciare il piano dei rinforzi per la fascia sinistra. Dopo il colpo Hakimi, con la concorrenza bruciata in poche ore da parte dei nerazzurri, Marotta ed Ausilio rivolgono lo sguardo alla corsia opposta e sembrano destinati a monitorare solo a distanza l’esterno del Barcellona in chiave mercato.

Molto, se non tutto, dipenderà dalle intenzioni dei blaugrana in ottica Lautaro Martinez. Il timore dell’Inter è relativo infatti ad un possibile rinvio dell’operazione che coinvolge l’argentino e l’esterno del Barcellona ad agosto o addirittura settembre, costringendo di fatto la Beneamata ad una lunga attesa per rinforzare la fascia con il rischio di un nulla di fatto dal danno incalcolabile. Questo il particolare che limita l’Inter su Junior Firpo, la contropartita preferita per i nerazzurri nell’affare Lautaro.

