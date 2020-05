TS – Junior Firpo per l’Inter che verrà: l’affare Lautaro ha la sua unica certezza

L’uomo giusto per l’Inter e per l’affare Lautaro Martinez con il Barcellona. Nel mirino dei nerazzurri, da contropartita tecnica per arrivare all’argentino, è finito Junior Firpo. Tuttosport traccia il profilo dell’esterno classe ’96, accostato alla Beneamata nell’affare che coinvolge il Toro da fin qui unico nome gradito alla dirigenza interista.

Nato nella Repubblica Dominicana ma con passaporto spagnolo, Junior Firpo vanta l’accordo di tutte le parti coinvolte in merito ad un possibile matrimonio con l’Inter. Ai nerazzurri infatti manca un giocatore di prospettiva che possa coprire tutta la corsia mancina e le risposte dell’ultima stagione lo vedono in campo come il titolare della Beneamata che verrà, in particolare a sinistra. Oltre al 24enne, i nerazzurri hanno messo gli occhi anche su Vidal. La situazione però non è semplice, perché Marotta non vorrebbe includerlo nell’affare Lautaro. Dal calderone è saltato fuori anche il nome di Samuel Umtiti, da valutare per opportunità e soprattutto possibilità di addio ai blaugrana. Una cosa però è certa: Junior Firpo piace ed al momento rappresenta l’unica certezza di un affare ricco di interrogativi.



