TS – Kumbulla nell’immediato, Chong per il futuro. Il sogno è Castrovilli: l’Inter attiva anche sui giovani

Dopo aver parlato delle operazioni che potrebbero stravolgere l’attacco dell’Inter, per il quale sale il nome di Antoine Griezmann (leggi qui), Tuttosport parla anche degli altri profili che interessano alla società di Viale della Liberazione. Nel mirino, infatti, ci sono giovani di prospettiva, per migliorare la qualità della rosa nell’immediato e dare prospettive di ampio respiro in vista del futuro.

Da tempo Beppe Marotta sta lavorando al gioiellino olandese Tahith Chong, ventenne il scadenza di contratto con il Manchester United. I nerazzurri stanno studiando il modo migliore per farlo crescere, dall’esperienza al Jiangsu al prestito ad un club amico in Serie A. Per l’immediato c’è poi Marash Kumbulla, che in stagione sta stupendo con addosso la maglia dell’Hellas Verona, che costa 20 milioni e potrebbe sostituire il probabile partente Diego Godin. Da non dimenticare poi Gaetano Castrovilli, che però è considerato incedibile dalla Fiorentina.

