TS – L’Inter resta fissa su Kumbulla, ecco cosa manca per l’affondo finale

La pista che portava a Sandro Tonali è stata abbandonata, ma non quella che porta a Marash Kumbulla. Il difensore italo-albanese era finito anche nel mirino della Lazio, che però si è tirata indietro. L’Inter è rimasta così l’unica candidata al terzino sinistro del Verona e per questo ha deciso di prendere tempo.

Come riporta TuttoSport, infatti, il club meneghino ha congelato la trattativa, aspettando di monetizzare da qualche cessione per poi procedere con gli acquisti.

Per un giocatore che arriva, un altro deve partire. Il maggior indiziato per lasciare Milano, continua il quotidiano, sembra essere Diego Godín e non più Milan Skriniar. Il difensore uruguaiano ha disputato un’ottima stagione, ma l’età (34 anni) ed il modulo assorbito solo ora, hanno fatto nascere dei dubbi su una possibile titolarità per l’intera stagione.

