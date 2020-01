TS – L’Inter alza l’offerta per Acuna, ancora distanza con il Chelsea su Emerson Palmieri e Marcos Alonso

La prima offerta dell’Inter per il giocatore dello Sporting Lisbona Marcos Acuna, 10 milioni complessivi fra prestito (1) e diritto di riscatto (9), non è stata accettata dalla formazione portoghese. Per questo, secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, che riprende il quotidiano lusitano A Bola, il club di Corso Vittorio Emanuele pare pronto ad alzare l’offerta salendo fino a 12 milioni totali. Cifra che però è ancora lontana da quella richiesta dalla sua società, che vorrebbe almeno una ventina di milioni.

Cifra importante, ma senza dubbio inferiore a quella richiesta dal Chelsea per altri due giocatori finiti sul taccuino dell’Inter, ossia Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. I Blues non hanno intenzione di fare sconti a nessuno, né tanto meno a Conte, a maggior ragione dopo la causa fra il club londinese ed il tecnico.

