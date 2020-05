TS – L’Inter si fa bella in fascia: Junior Firpo per il futuro, Chiesa prenota un posto

Due profili con dinamiche diverse ma le stesse speranze di riuscire a costruire una nuova Inter, vincente e capace di spingere a più non posso soprattutto sulle fasce. I nerazzurri riflettono in chiave mercato e sono pronti a ridisegnare le corsie esterne della rosa di Conte, puntando tutto sui nomi più caldi delle ultime ore. Tuttosport traccia la rosa interista che verrà, schierando a tutto campo due profili di spessore internazionale: Junior Firpo e Federico Chiesa.

Secondo il quotidiano infatti, ai nerazzurri “manca un giocatore di prospettiva che possa coprire tutta la corsia mancina (la destra sarebbe “riservata” a Federico Chiesa) e il ragazzo a 24 anni si candida a diventare titolare nell’Inter che verrà”. Una vera e propria investitura sia per Junior Firpo, in uscita dal Barcellona ed inserito nell’affare Lautaro, sia per la stella della Fiorentina, non più blindata da Commisso ma con grandi possibilità di addio alla Viola. L’Inter riflette sulle fasce e, oltre a tenere fisso il mirino su Emerson Palmieri e Marcos Alonso del Chelsea, punta il dito anche sui due gioielli del futuro, per la gioia di Conte.



