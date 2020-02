TS – Rivoluzione in attacco, dentro Griezmann per Lautaro? Tutti i nomi in vista dell’estate

Inter, sarà rivoluzione in attacco? È la domanda posta dall’edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea i necessari interventi che la società nerazzurra dovrà attuare nel reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’unico punto fermo, considerando sia la cifra spesa nella passata estate sia l’alto livello di rendimento, è Romelu Lukaku. In bilico, invece, la situazione di Lautaro Martinez, dato che il Barcellona ha messo sul piatto una cifra importante, che potrebbe far cedere la società di Viale della Liberazione.

Difficile pensare ad una riconferma di Alexis Sanchez, mentre resta da valutare la situazione di Sebastiano Esposito, con l’Inter che studierà il percorso migliore per aiutarlo nella sua crescita.

Ovviamente gran parte del mercato nerazzurro ruoterebbe intorno alla cessione di Lautaro. Il Barcellona potrebbe mettere sul piatto delle contropartite, con Griezmann che rappresenta il nome più gradito dalla dirigenza, perché garantirebbe un importante salto di qualità dal punto di vista dell’immagine. Se i catalani dovessero offrire altri profili, l’incasso servirà per trovare il sostituto dell’argentino, con Aubameyang, Werner e Martial in cima alle preferenze.

Oltre ad un big, poi Beppe Marotta e Piero Ausilio andranno a caccia di un “vice-Lukaku”: sul taccuino Dries Mertens ed Olivier Giroud.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!