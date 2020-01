TS – Vidal il piano A, spunta Nandez. Da gennaio alla sessione estiva, tutti i nomi per il centrocampo

La difesa dell’Inter sta dando ampie garanzie, l’attacco vola sulle ali della coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il centrocampo sta funzionando, ma Antonio Conte è stato costretto a lavorare per settimane in condizioni d’emergenza, ragion per cui rinforzare la mediana è la priorità di Beppe Marotta. Secondo quanto riportato su Tuttsport, la strategia del club di Viale della Liberazione prevede un colpo subito ed uno in estate.

I NOMI PER GENNAIO – In pole position c’è sicuramente quell’Arturo Vidal già allenato da Conte e più volte cercato dai nerazzurri. Il cileno vorrebbe trasferirsi a Milano, ma i suoi compagni premono per la riconferma al Barcellona: per portarlo alla Pinetina serviranno almeno 20 milioni. Poi c’è Christian Eriksen, da pagare bene o male la stessa cifra, dato che a giugno andrà a parametro zero: la pista è più complicata, e non è neanche escluso che Marotta possa tentare l’affondo anche in estate. Poi c’è Nandez del Cagliari, nome da considerare se a fine mese i nerazzurri non avranno affondato il colpo.

I NOMI PER L’ESTATE – Quella in corso sarà senza dubbio l’ultima stagione in maglia nerazzurra per Borja Valero e Vecino, che dovranno essere sostituiti. Sul taccuino di Marotta ci sono Sandro Tonali, con cui c’è stato già un contatto nei giorni scorsi, e Gaetano Castrovilli.

