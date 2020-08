UFFICIALE – Gabriel Brazao passa in prestito all’Oviedo

Gabriel Brazao rimane in Spagna: il portiere classe ‘2000, di proprietà dell’Inter, passa all’Oviedo con la formula del prestito. Il giovanissimo brasiliano viene da una stagione con sette presenze nell’Albacete Balompié e ora nella prossima stagione rimarrà nella stesso campionato.

Come riporta Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno trovato con la società iberica per far crescere l’interessante prospetto nella penisola iberica per poi tra un anno valutare se riportarlo alla base e farlo maturare definitivamente in Italia.

