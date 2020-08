Ufficiale – Gavioli passa in prestito alla Feralpisalò!

Movimenti di calciomercato in uscita in casa Inter. Il club nerazzurro, infatti, ha comunicato con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito Inter.it, di aver ceduto Lorenzo Gavioli alla Feraplisalò. Il centrocampista classe 2000, cresciuto interamente nel settore giovanile nerazzurro e reduce dall’esperienza in Romagna con la maglia del Ravenna, si trasferisce a titolo temporaneo annuale gratuito.

Il comunicato ufficiale diffuso dall’Inter: “FC Internazionale Milano comunica che Lorenzo Gavioli, centrocampista classe 2000, è stato ceduto a titolo temporaneo annuale gratuito alla Feralpisalò”.

