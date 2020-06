UFFICIALE – Lazaro resta al Newcastle fino al termine della stagione

Valentino Lazaro terminerà la stagione in Inghilterra: Inter e Newcastle hanno infatti trovato l’accordo per prolungare il prestito dell’austriaco oltremanica. L’esterno ha lasciato i nerazzurri a gennaio per passare al Newcastle con la formula del prestito: il Coronavirus ha fatto slittare il termine dei campionati e i contratti dovranno essere ridiscussi.

Il comunicato sul sito web del club inglese non lascia dubbi: “Valentino Lazaro e Inter hanno concordato in linea di principio di prorogare il prestito fino alla fine della stagione in corso e la documentazione per formalizzare questo dovrebbe essere firmata nei prossimi giorni”.

Lazaro vanta sei presenze in Serie A e altrettante in Premier League: nessun gol, ma un’espulsione rimediata contro il Crystal Palace. Difficilmente l’austriaco rientrerà nei piani di Conte e a fine stagione sarà da valutare nuovi scenari: un altro prestito o cessione definitiva.

