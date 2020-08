UFFICIALE – Rivas va alla Reggina, l’Inter mantiene il diritto di contro-opzione

L’Inter sfoltisce la rosa: dopo aver concluso il prestito alla Reggina, Rigoberto Rivas era tornato di fatto un giocatore nerazzurro, ma con una nota ufficiale il club di Via della Liberazione ha annunciato di aver trovato un’ulteriore accordo con il club amaranto.

Il 22enne di nazionalità honduregna ha messo a segno due reti nella passata stagione in 16 presenze: la Reggina punterà su di sui anche in Serie B, ma l’Inter non vuole mollare il giocatore e ha inserito una clausola con il diritto di contro-opzione per riportare a Milano il trequartista.

“FC Internazionale Milano comunica che Rigoberto Rivas, attaccante honduregno classe 1998, è stato ceduto a titolo temporaneo annuale gratuito con diritto di opzione a favore della società della Reggina. L’Inter mantiene il diritto di contro-opzione”.

