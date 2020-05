Vagiannidis-Inter, ci siamo: proposto un quinquennale da 400 mila euro

Come vi abbiamo riportato giorni fa, l’Inter oltre che sul campo è tornata a lavoro sul mercato, specialmente quello in entrata. Il giovane talento greco del Panathinaikos Georgios Vagiannidis è un nome che nelle ultimissime ore è diventato caldissimo. Nelle scorse giornate era trapelato un interesse da parte della Beneamata nei confronti del 18enne, oggi quelle voci trovano conferma, anche dalla Grecia. Marotta e gli scuot nerazzurri non stanno perdendo di vista i giovani talenti che si avvicinano al calcio dei grandi con mezzi in enorme crescita, Vagiannidis rientra tra i profili opzionati. Il calciatore starebbe trattando con il Panathinaikos il suo contratto, ormai in scadenza, un vero braccio di ferro dato che la famiglia vuole un aumento dello stipendio legato al numero di presenze con la prima squadra, mentre la società non è per nulla d’accordo.

Problemi che, qualora il talentino dovesse arrivare, potrebbero svanire. Due sono le motivazioni: il calciatore in Italia troverebbe spazio eccome, Conte ha già dimostrato in passato e anche questa stagione con Bastoni, di sapere dare spazio a chi se lo merita e a chi ha grandi potenzialità. Per questo motivo Vagiannidis potrebbe trovarsi a giocare dalla Super League primavera alla Serie A, lottando magari anche per qualche titolo. Il secondo motivo lo riporta dalla Grecia SportZone, l’Inter infatti sarebbe proprio a un passo dal chiudere il trasferimento. È stato proposto un quinquennale da 400 mila euro a stagione, graditissimo al talentino e alla famiglia.

