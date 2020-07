Van Eetvelt, Ceo dell’Anderlecht: “Il nostro prossimo grande acquisto? Lukaku!”

Romelu Lukaku è ormai il leader indiscusso dell’Inter, un giocatore fondamentale su cui gettare la base per costruire un futuro progetto vincente. Sul belga, protagonista probabilmente della migliore stagione, non solo numericamente parlando, della carriera, ha parlato Karel Van Eetvelt, Ceo del club che lo lanciò, l’Anderlecht.

Van Eetvelt, come riportato da Voetbalnieuws.be ha dichiarato: “Se penseremo a fare grandi acquisti? Certo, Romelu Lukaku! Sicuramente non oggi o nel breve periodo, ma mai dire mai. Sarebbe bello riportarlo a casa, anche lui ne ha parlato in passato e gli farebbe sicuramente piacere”.

