Vanheusden, il futuro è nerazzurro: l’Inter lo rivuole, l’Atalanta studia il colpo

Il suo valore agli inizi era di 1 milione di euro. Dallo Standard Liegi, squadra in cui è nato calcisticamente, Zinho Vanheusden ha fatto tutta la trafila delle giovanili dell’Inter, che nell’estate del 2015 lo prelevò dalla squadra belga per farlo vestire neroazzurro. Oggi, a 20 anni, il difensore ha fatto ritorno a casa, in Belgio, ma resta uno dei talenti più promettenti cresciuto dalla Beneamata.

Ecco infatti che il calciatore potrebbe essere riacquistato dall’Inter proprio questa estate, al prezzo di 15 milioni di euro. A riportare la notizia è L’Eco di Bergamo, che spiega come per via degli accordi presi al momento della sua cessione dai nerazzurri e dallo Standard Liegi, vista anche la crisi economica con il diffondersi del Covid-19, Vanheusden può tornare a Milano con una cifra più che ragionevole. Attenzione però all’Atalanta, la squadra di Gasperini si sta muovendo con grande interesse per avere il difensore, in compagnia di Cagliari, Sampdoria e della Fiorentina.



