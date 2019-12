Vidal: “Inter? Se ne sta occupando il mio rappresentante. Adesso voglio godermi i miei giorni liberi”

Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, passerà le sue vacanze in Cile e all’arrivo all’aeroporto cileno è stato fermato dal alcuni giornalisti che gli hanno chiesto informazioni sul suo futuro. Ecco le sue parole raccolte da alairelibre.cl: “Inter? È un argomento che è stato lasciato a qualcun altro. Non me ne preoccupo e meno ora che sono nei miei giorni liberi. Ho già fatto il mio lavoro e il mio rappresentante è quello che se ne deve occupare. Sono molto felice a Barcellona, ​​quindi quando torno all’allenamento vedremo. È difficile parlare di ipotesi. Adesso voglio stare con la mia famiglia, riempirmi di gioia e cose belle. Poi penserò a tutto il resto”.

“Spero di poter rimanere a lungo in Europa. Sono vicino a 100 gol e sono molto soddisfatto. È positivo che le persone vedano che cerco sempre del mio meglio per aiutare la mia squadra. La decisione se sono stufo o no è dell’allenatore, ma la gente sa che faccio sempre del mio meglio e spero di continuare così. Qualificazioni al Mondiale 2020? Sono partite difficili, ma dovremo affrontare tutti . All’inizio affrontiamo l’Uruguay ma sono tutti avversari complicati. Il nostro obiettivo è qualificarci ai Mondiali“.

