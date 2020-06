Vidal lancia segnali sul proprio futuro: “Giocare in Sud America sarebbe un sogno che si avvera”

Arturo Vidal grande sogno di mercato nerazzurro da un paio di stagioni, potrebbe aver seminato un indizio importante sul proprio futuro, togliendo forse d’impiccio Beppe Marotta, mai troppo convinto dall’affondare il colpo tanto voluto da Antonio Conte. Il centrocampista cileno infatti ha lanciato una piccola bomba ai microfoni di ESPN Chile.

Vidal infatti ha dichiarato: “Io al Boca Juniors? Sappiamo tutti cosa rappresenti questo club in Argentina e nel mondo, i campioni che hanno vestito quella maglia. Io non ho mai avuto la possibilità in carriera di giocare a La Bombonera, ma mi piacerebbe, ho sempre provato il desiderio di provare un’emozione simile. Il Boca non è un club qualunque, è leggendario e vincente. Inoltre ha dei tifosi straordinari. Sarebbe un sogno giocare per quella maglia, ma ora non ci penso, guardo al presente”.

Il giocatore però non ha menzionato solo il club argentino. Nel prosieguo dell’intervista ha anche espresso il proprio apprezzamento per il Flamengo, storico club brasiliano e l’América, uno dei club più titolati e famosi del Messico. Insomma, Vidal non ha le idee chiare e non è sicuro, ma indubbiamente è molto attratto da un finale di carriera in Sud America.

Che sia il segnale definitivo che il futuro del guerriero cileno sia si lontano da Barcellona, ma non a Milano alla corte del suo mentore?



