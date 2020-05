Vidal-Lautaro, assist all’Inter da… Quique Setién! L’indizio di As: “Ci ha riflettuto molto e ha deciso così”

Sono stati giorni di grande riflessione per Quique Setién, in casa Barcellona. Secondo quanto riportato da As, infatti, il tecnico dei blaugrana avrebbe sfruttato la quarantena per cercare di capire come migliorare la sua squadra, in modo da renderla ancor più forte di quanto già sia. Il concetto chiave fissato durante questo periodo è stato quello di far tornare il suo 11 a macinare tiki taka, filosofia calcistica ormai entrata nel DNA dei catalani. Motivo per cui il 4-3-3, modulo di riferimento da anni in Catalogna, tornerà ad essere l’unico concepibile per mettere in campo la squadra.

Fondamentali, poi, saranno le scelte nei singoli. Dal centrocampo in su, in particolare, i prossimi titolari al fianco del veterano Busquets dovrebbero essere Frenkie De Jong ed Arthur, che ha espresso a chiare lettere la sua volontà di non lasciare il club. La figura di Vidal quindi, seppur considerata importante a gara in corso, diventa quindi ufficialmente di secondo piano. Le speranze di fare il titolare, per King Arturo, sono ormai ridotte al lumicino.

Ancor più interessante, poi, è il discorso relativo all’attacco. Rispetto alla figura di Griezmann, infatti, secondo As Setien farebbe acquisire ancora più rilevanza al profilo di Luis Suarez, già oggi titolarissimo. La sua aggressività e il suo modo di intendere il calcio risulterebbero fondamentali nell’impianto difensivo che ha in mente il tecnico di Santander. A questo punto risulta automatico pensare che anche le caratteristiche di Lautaro Martinez risulterebbero calzanti per Setien. Se però nella sua mente il titolare indiscusso non può che essere Suarez, risulterebbe complesso pensare ad un arrivo in Catalogna del Toro. Doppio assist all’Inter?

