Wanda strizza l’occhio sui social: apprezzamenti ai tifosi che chiedono a Icardi di restare al PSG

Che Wanda Nara sia una attenta fruitrice dei suoi profili social è una caratteristica che conosciamo ormai da anni. Le sue foto, i suoi tweet e i contenuti che ricondivide rappresentano spesso indizi social legati al mercato e al futuro del marito Mauro Icardi. In questo caso, in virtù della trattativa entrata nel vivo per il suo riscatto al Paris Saint-Germain, ciò che condivide sui suoi profili può essere significativo.

Al di là della foto rilanciata un’ora fa, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia come nell’ultimo periodo siano apparsi, sui profili social della showgirl, diversi ‘apprezzamenti’ verso quegli utenti che le facevano i complimenti per aver portato in dirittura d’arrivo l’operazione con il PSG. Tutti segnali che fanno sfregare le mani anche a Beppe Marotta, pronto e voglioso di incassare una super plusvalenza dalla cessione dell’argentino.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!