Werner ‘arrugginito’ dalla sosta: partita vivace, ma col Lipsia non sfonda

Inizia la fase 2 del calcio, almeno in Bundesliga che oggi è tornata in campo con le prime cinque partite disputate alle 15.30. Oltre al derby della Ruhr andato al Borussia Dortmund, la partita più attesa era quella dell’RB Lipsia contro il Friburgo soprattutto per la presenza di Timo Werner, uno dei nomi più caldi sul mercato in queste settimane. Accostato a Barcellona e Liverpool, seguito dall’Inter che lo valuta per sostituire eventualmente Lautaro Martinez, l’attaccante tedesco si è dimostrato vivace ma non è riuscito ad incidere nella partita pareggiata per 1-1 (con un gol annullato al Friburgo dal Var proprio in pieno recupero).

Werner ha giocato tutti i 90′ toccando 57 palloni e agendo principalmente sul centro-sinistra, partendo un po’ lontano dalla parte. Anche per questo è riuscito ad arrivare alla conclusione soltanto due volte. Dimostra un buon stato di forma nonostante la lunga sosta ed in generale la prestazione è buona. Certo, però: servivano i suoi gol. E ora anche il Bayern, dopo il Borussia Dortmund, può scappare…

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!