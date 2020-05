Werner per il futuro, Cavani per il presente (e i soldi): Inter, chi di fianco a Lukaku?

Il futuro attacco dell’Inter dipende innanzitutto dal destino di Lautaro Martinez. L’interesse del Barcellona è ormai datato, ma la garanzia che il Toro raggiunga la Spagna è tutt’altro che evidente. La primaria volontà di tutto il popolo interista è che il numero 10 resti a Milano, ma come è giusto che sia Beppe Marotta lavora già per trovare l’eventuale sostituto. A questo proposito, dopo aver perso Mertens, i nomi che circolano in orbita Inter per il mercato in entrata in attacco sono quelli di Timo Werner ed Edinson Cavani.

Titolarità – Entrambi, seppur per motivi diversi, non intendono sbarcare a Milano per fare le riserve. Il talento tedesco è la punta di diamante del Lipsia, motivo per cui è disposto a lasciare il club tedesco solo per un progetto nel quale sia posto al centro. Il Matador, invece, è arrivato alla soglia dei 33 anni, ed a fronte di uno stipendio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 7.5/8 milioni annui non accetterebbe di fare la riserva.

