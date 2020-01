Xavi: “Sogno di allenare il Barcellona”. E stanotte nuova riunione con i blaugrana a Doha

Ore calde in casa Barcellona, dato che il club catalano, che nelle scorse ore ha perso la Supercoppa Spagnola contro l’Atletico Madrid, sta pensando di cambiare allenatore. Ernesto Valverde, infatti, potrebbe presto lasciare la guida dei blaugrana, mentre salgono le quotazioni dell’ex centrocampista Xavi per la sua sostituzione.

Situazione che si riflette inevitabilmente sul mercato dell’Inter, a caccia di Arturo Vidal per rinforzare il suo centrocampo. Con il cambio in panchina, l’addio del cileno diventerebbe decisamente più difficile, costringendo i nerazzurri a virare su nuovi obiettivi, con Eriksen in pole position. Nelle prossime ore in quel di Doha sono previsti nuovi incontri, ma lo stesso Xavi ha confermato di sognare la panchina del Barcellona.

Stando a quanto riportato sul Mundo Deportivo, lo stesso dirigente del Barcellona Eric Abidal sta contrattando con l’attuale club di Xavi, l’Al Saad, per ottenere la liberazione dell’allenatore. Di seguito il video con le dichiarazioni dell’ex giocatore, pubblicato sul profilo Twitter di Bein Sports:

