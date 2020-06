Zamorano spera nella conferma di Sanchez: “Vorrei vederlo ancora all’Inter”

Ivan Zamorano è sempre stato un uomo di poche parole. Preferiva i fatti alle chiacchiere, e lo ha dimostrato in campo, con la maglia dell’Inter e con i colori del suo Paese, il Cile. Oggi osserva a distanza i passi in avanti del mondo calcistico ed è sempre pronto a regalare il suo punto di vista in merito ad un particolare o ad una possibile trattativa di mercato.

In un’intervista concessa al sito Betsson, l’ex attaccante dell’Inter ha fotografato così la realtà che riguarda Alexis Sanchez, in bilico tra la conferma e l’addio ai nerazzurri: “Rappresenta un ottimo affare per Conte ed anche gli stessi media lo hanno posto ad un livello superiore rispetto a Lautaro Martinez, per questo mi piacerebbe tanto poterlo vedere ancora in nerazzurro”. Queste le parole di Ivan Zamorano su Alexis Sanchez: speranze interiste per l’ex attaccante, tra i simboli della Beneamata.



