Zappa protagonista di una grande stagione con il Pescara, l’Inter esercita la recompra?

Gabriele Zappa, terzino proveniente dalla Primavera nerazzurra ora in forza al Pescara, ha sorpreso tutti con un’annata molto al di sopra delle aspettative. Il classe ’99 infatti, come evidenziato da Calciomercato.com, potrebbe essersi meritato la recompra dal club nerazzurro.

Zappa, nonostante il Pescara non abbia certo vissuto una stagione entusiasmante in Serie B, si è preso i riflettori, mettendo a referto addirittura 5 goal (da terzino) e un assist. Numeri importanti che avrebbero attirato le attenzioni della dirigenza dell’Inter. La scorsa estate era stato ceduto a titolo definitivo, ma con il diritto di recompra per 4 milioni, non certo una cifra eccessivamente proibitiva per riportare a casa un ragazzo di belle speranze.

I nerazzurri molto probabilmente decideranno di attivare la clausola, per poi eventualmente girare il ragazzo in prestito in Serie A per continuare la sua maturazione, con Parma e Benevento molto interessate per rinforzare la fascia destra.

