Bayern Monaco, il giornalista Falk rivela: “Allenatore e giocatori si sono tagliati lo stipendio!”

Anche il mondo dei calciatori inizia a muoversi per contrastare la crisi legata al Coronavirus. Mentre da più parti viene, esplicitamente o implicitamente, chiesto ai calciatori di ridurre i propri stipendi per tagliare le spese dei club, che in questo scenario stanno perdendo una grande quantità di ricavi, il Bayern Monaco risponde presente. L’iniziativa del club, raccontata dal giornalista della Bild Christian Falk, è stata attuata per aiutare gli altri dipendenti del club.

«Gran gesto di calciatori e allenatore del Bayern Monaco: in questo momento di forte crisi si sono ridotti lo stipendio del 20% per aiutare gli altri dipendenti del club», ha scritto il giornalista esaltando, giustamente, il gran gesto dei bavaresi.

