Benzema ridimensiona Giroud: “Io sono una F1, lui un go-kart”

Chissà cosa ne pensa Antonio Conte… Stanno facendo inevitabilmente il giro del mondo le dichiarazioni di Karim Benzema, centravanti del Real Madrid finito fuori dal giro della nazionale francese per motivi disciplinari, su Olivier Giroud, bomber del Chelsea, connazionale e grande obiettivo di mercato dell’Inter già dallo scorso gennaio.

Intervistato in diretta Instagram dall’influencer Mohamed Henni, l’attaccante del Real Madrid, infatti, sul connazionale non è stato molto tenero: “Se penso che possa essere il mio erede nel ruolo di leader della Francia? Ti rispondo in modo semplice. Non puoi confondere la Formula 1 con i go-kart . E sono generoso. Giroud funziona perché è sempre lì davanti. Non è spettacolare ma fa il suo. Non sarà mai come Griezmann o Mbappé”.

