CdS – Ormai è scontro totale tra Lega e Aic sul taglio degli stipendi: accordo lontano

Si è ancora in alto mare per la risoluzione della situazione stipendi; ormai si è arrivati al muro contro muro definitivo tra Lega e Aic che non sono riusciti trovare un accordo né sul congelamento né tanto meno sul taglio delle mensilità. Appuntamento rimandato a settimana prossima dunque, quando la Figc proporrà al Consiglio Federale la proroga delle iscrizioni ai campionati 2020-2021 e delle licenze, anche se resta lo spettro della possibilità di richiesta di messa in mora da parte dei giocatori che non ricevono le mensilità.

Non tutti i club sono uniformi nelle posizioni assunte; c’è chi vorrebbe seguire il modello Juventus e c’è invece chi vorrebbe completamente cancellare gli stipendi dai bilanci, ma un accordo è ancora più che lontano, con la soluzione più plausibile che resta quella delle trattative individuali tra singoli club e propri giocatori. Si attendono i prossimi sviluppi.