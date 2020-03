Calciomercato, la proposta di Berta (d.g. Atletico): “Eliminiamo la finestra estiva e riapriamo a gennaio”

Sono giorni travagliati per il sistema calcistico europeo, che nel mezzo della crisi sanitaria che sta colpendo il continente si trova costretto a discussioni serrate per trovare le soluzioni adatte a porre un rimedio a tutte le problematiche sorte a causa di questa situazione. Tra queste anche quella relativa al calciomercato, che dovrà fare i conti con gli sconvolgimenti dei calendari e le grosse difficoltà economiche che colpiranno gran parte dei club.

Interrogato in merito da Tuttosport, il d.g. dell’Atletico Madrid Andrea Berta ha proposto di affrontare il problema così: “Per me si potrebbe eliminare la finestra estiva, che potrebbe coincidere con il finale dei campionati, e restare con le attuali rose fino a gennaio, quando riaprire il mercato sarebbe anche più logico perché a quel punto i club avrebbero più chiare le perdite e il senso degli investimenti. Prima di tutto, però, bisognerà capire come rientrare a giocare in sicurezza. Il ridimensionamento dei prezzi ci sarà per tutti”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!