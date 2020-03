Coronavirus, prende piede l’idea di giocare in estate per portare a termine campionati e coppe

Continuano le videoconferenze tra i vertici delle leghe nazionali per capire come affrontare l’emergenza Coronavirus. Osservando l’andamento del contagio non sembra possibile trovare una scadenza a breve e prende di conseguenza sempre più piede l’ipotesi di terminare campionati e coppe in estate.

A livello europeo sono due le opzioni che andranno valutate: dare la precedenza ai campionati nazionali e svolgere tutte le partite di coppa una volta terminati oppure continuare a giocare in parallelo in modo da far coincidere i calendari. In entrambi i casi però è inevitabile la proroga di due mesi dei contratti e lo slittamento della sessione di calciomercato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!