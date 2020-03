Coronavirus, Ronaldo cuore d’oro: nessun taglio di stipendio per i suoi calciatori!

Ronaldo è stato un fenomeno in campo, uno dei più grandi di sempre, questo è indiscutibile. Ora però, nonostante la delicatezza della situazione, ha deciso di dimostrarsi anche un grande presidente, nonostante nessuno lo biasimerebbe se decidesse di comportarsi diversamente. Il caos generato dal Coronavirus sta infatti costringendo le società sportive, soprattutto quelle legate al calcio, a dare un taglio netto agli stipendi multimilionari dei propri calciatori. In un periodo di zero introiti, proseguire con i pagamenti regolari nonostante l’inattività rischierebbe di portare al tracollo finanziario anche club solidi, visto che ancora non si riesce ad intravedere una fine del tunnel. Figuriamoci una piccola realtà.

Ecco perché nelle ultime ore sempre più squadre, molte col benestare stesso dei calciatori, hanno sospeso l’erogazione degli stipendi, o comunque ridotto sensibilmente la loro entità. Una sorta di salvagente estremo per evitare di peggiorare ulteriormente una situazione già critica. Ronaldo tuttavia, secondo quanto riportato da AS, non sembra essere dello stesso avviso.

L’ex Pallone d’Oro infatti, ora presidente del Valladolid, non eserciterà il diritto all’ERTE. L’ERTE è un provvedimento legale presente in Spagna che regola il lavoro temporaneo e permette a una datore di lavoro di sospendere i contratti di lavoro o di ridurne l’orario, andando così a risparmiare sugli stipendi per far fronte alla difficile situazione economica che l’azienda vive.

Come dichiarato dal direttore sportivo del club, Ignacio Bailador: “Ronaldo non è un presidente che guarda solo la lato economico, ma soprattutto a quello umano. La prima cosa che gli sta a cuore è la salute di tutti, dal primo all’ultimo dei suoi dipendenti. Sa che ognuno di loro ha delle esigenze e per questo ha deciso di non esercitare l’ERTE. Certo, se la stagione dovesse chiudersi prima del tempo avremmo delle perdite non indifferenti e dovremo rivalutare il nostro progetto probabilmente. Ma al momento la priorità è la salute di tutti, i cittadini di Valladolid in primis”.

