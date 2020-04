Corsera – In caso di campionato sospeso nuovo meccanismo per assegnare l’accesso alle coppe e la retrocessione

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio tutto il mondo, e dunque inevitabilmente anche quello del calcio. I maggiori esponenti di leghe e federazioni continuano a lavorare incessantemente per trovare una soluzione che andrebbe a tamponare tutti quelli che sarebbero gli incalcolabili danni economici per il mondo del calcio. Così la nostra federazione, che non vuole per nessun motivo arrendersi all’idea di sospendere il campionato ma che punta a trovare una soluzione che permetta di portare a termine la stagione, tenendo anche conto delle coppe europee. Gravina, presidente della FIGC, specifica: “La nostra priorità è chiudere i campionati, si potrebbe ripartire il 20 maggio o i primi di giugno“, come riportato dal Corriere della Sera

Nonostante questo però i tempi potranno essere dettati solo dall’evoluzione della curva epidemiologica che ci suggerirà se sarà possibile un ritorno alle nostre vite di sempre. Inevitabile dunque considerare anche l’opzione più tragica, ovvero quella della sospensione forzata del campionato. In questo senso nasce una nuova ipotesi che permetterebbe di assegnare le posizioni definitive in classifica; assegnare 3 punti a tutte le squadre con partite mancanti in modo da poter presentare le 4 squadre che andranno in Champions League (Juventus, Lazio, Inter e Atalanta), le 2+1 ai preliminari per l’Europa League (Roma e Napoli + Verona) e le 2 retrocesse (Brescia e Spal)

