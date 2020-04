FIGC – Nasce lo scudetto del cuore: “Campione d’Italia chi combatte il coronavirus”

Nell’oceano di polemiche che nelle ultime settimane ha travolto i club di Serie A in merito alle date per la ripresa prima degli allenamenti e poi del campionato, ecco che per fortuna si vede scorgere un lampo di solidarietà. Per iniziativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio, infatti, è stato appena realizzato lo ‘Scudetto del Cuore’. “I campioni d’Italia 2020 – come si legge nel comunicato appena diffuso – sono i medici, il personale sanitario, i volontari della protezione civile, le forze dell’ordine e le forze armate, il personale dei servizi pubblici essenziali e delle categorie professionali indispensabili”.

Un’iniziativa fortemente voluta dal presidente Gabriele Gravina, che ha cercato di riportare alla luce quegli antichi valori che fanno del calcio “uno straordinario collante sociale. Ha enormi responsabilità – ha poi proseguito il numero uno della FIGC – anche quando il pallone non rotola, veicolando messaggi positivi a tutti gli appassionati. Abbiamo deciso di sgomberare il campo dalle polemiche sportive per assegnare agli eroi contemporanei, senza falsa retorica, un riconoscimento che è già nei cuori della gente”.

