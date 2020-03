Il Giornale – Gravina: “20 maggio data concreta per ripartire. Playoff? Idea mia, ma non è stata apprezzata”

In questo periodo di enorme difficoltà per tutto il paese, i riflessi di questa crisi nel mondo del calcio era inevitabile. Ora è arrivato però il momento di iniziare a lavorare per trovare delle soluzioni ed a tal proposito il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato dichiarazioni importanti in un’intervista a Il Giornale.

Sulla ripresa del campionato dice: “Ne sento di tutti i colori e ai miei interlocutori ripeto un concetto molto semplice: noi abbiamo una stella polare, è il decreto del Governo che ha fissato al 3 aprile il primo, provvisorio traguardo. Quella data, per ora, fa fede. Il resto è solo chiacchiericcio. I giorni 3, 10 e 17 maggio sono solo ipotesi e non una certezza. Ne aggiungerei un’altra: andrebbe bene anche il 20 maggio, valutando la ricaduta sul calendario internazionale. È la mia, la nostra, speranza: significherebbe avere la possibilità di rialzare la serranda del calcio italiano e offrire al Paese la spinta emotiva per recuperare il senso della vita normale“

Sull’ipotesi playoff invece: “Era una mia proposta, non ha riscosso successo e ne ho preso atto. Chi ha responsabilità, così deve comportarsi in queste ore perché non possiamo permetterci di offrire l’immagine di un settore divorato da polemiche intestine, visioni contrapposte, men che meno da minacce di ricorsi. Dovremo uscire da questa terribile tempesta realizzando, se possibile, l’idea di un nuovo calcio oltre che di un nuovo mondo“.

