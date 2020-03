L’ultima proposta della FIGC: ripartire il 16 maggio. Intanto cresce il partito dello ‘stop definitivo’

Ripartire il 16 maggio e concludere a metà luglio. È questo, secondo Repubblica, l’ultimo scenario che circola in FIGC al fine di portare a termine la stagione bruscamente interrotta dall’emergenza relativa al Coronavirus. In questo caso, il termine del campionato cadrebbe molto più in là del famoso 30 giugno spesso citato come deadline non prorogabile, cosa che dovrà portare ad un inevitabile adeguamento legale di contratti, prestiti, riscatti.

Nel frattempo, però, cresce anche il partito dello ‘stop definitivo’: la chiusura anticipata della stagione è un’ipotesi che stuzzica molti club, in particolar modo quelli che non hanno particolari ambizioni al di là della semplice permanenza in Serie A. Il rischio della classifica congelata, in questo caso, sarebbe reale, con buona pace di club come la Lazio, che da candidata allo Scudetto non si ritroverebbe neanche in Champions League, o il Benevento, praticamente promosso in Serie A che rimarrebbe invece in Serie B.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!